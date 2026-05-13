В Иркутске заложили первый камень в новый жилой комплекс

На пересечении улиц Бородина, Захарова и Багратиона заложили первый камень второй очереди жилого комплекса «Приморский». Финансовым партнером проекта выступил Байкальский банк.

Новый дом станет продолжением уже существующего жилого района. Строители обещают сдать объект с опережением графика, как это не раз бывало благодаря поддержке банка.

Квартиры в комплексе уже сейчас можно оформить по семейной ипотеке от Сбера. Всего с начала года в Иркутске такую льготную ипотеку получили 1 300 семей.

«Это большой жилой комплекс, где начнутся новые счастливые истории и исполнятся мечты о своем доме у сотен семей. Байкальски банк поддерживает такие проекты, чтобы сделать путь от мечты до ключей в руках максимально коротким, без лишних барьеров», – Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Совместно со Сбербанком нашей компанией были успешно реализованы пять крупных проекта - ЖК «Глазковский», ЖК «Приморский» первая очередь строительства, ЖК «Кумир», ЖК «Пятый элемент», ЖК «Квартал Онегин». Благодаря плодотворному сотрудничеству, нам удалось нарастить темпы строительства и сдать объекты за долго до предполагаемой даты ввода. Надеемся, что и новый комплекс будет построен с опережения графика строительства», – Дмитрий Шахеров, исполнительный директор ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ».

