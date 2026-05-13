Подросток в сговоре с мошенниками развел иркутских пенсионеров на миллион рублей

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили в Иркутске. Его фигурантом стал 17-летний подросток, который сотрудничал с аферистами. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, житель Черемхово три дня подряд выполнял указания телефонных мошенников. Он был частью схемы «родственник в беде», где преступники, представляясь силовиками, звонили пенсионерам. Им сообщали, что близкий стал виновником ДТП с пострадавшими. Для урегулирования ситуации жертвам предлагалось передать деньги якобы пострадавшей стороне.

Таким образом, потерпевшие в возрасте от 90 до 98 лет складывали накопления в личные вещи и передавали их прибывшему курьеру, который представлялся именем Андрей. Ущерб превысил миллион рублей.

Подростка поймали по горячим следам. Известно, что у юноши уже есть судимость. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
