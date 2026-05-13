Север Приангарья топит: более 50 домов и 150 участков оказались под водой

Паводки наблюдаются в шести населенных пунктах Катангского района и в одном Усть-Кутского района Иркутской области. Подтоплен 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, три социально значимых объекта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по регионую

На реке Непе в селе Токма подтоплены 18 жилых домов, 18 приусадебных участков, два социально значимых объекта. Люди размещены в пункте временного размещения. В Ике подтоплены два жилых дома и два приусадебных участка. В населенном пункте Бур – пять жилых домов и пять приусадебных участков.

На реке Нижней Тунгуске в Подволошино подтоплены 22 жилых дома, 84 приусадебных участка. В Преображенке – три жилых дома и 34 приусадебных участка. В населенном пункте Ерема – один жилой дом, два приусадебных участка.

На реке Куте в Усть-Кутском районе в поселке Ручей подтоплены семь приусадебных участков.

Организовано круглосуточное дежурство спасателей. Идет постоянный мониторинг обстановки, информирование жителей о порядке действий в случае ее ухудшения ситуации и возможной эвакуации, оказывается адресная помощь.