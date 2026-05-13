Иркутская область вводит особый противопожарный режим: что это значит

На большинстве территорий Иркутской области на период с 18 мая до 15 июня вводят особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Кобзев.

Особый противопожарный режим будет действовать на территориях Аларского, Балаганского, Баяндаевского, Боханского, Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усольского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов, Заларинского, Иркутского, Качугского, Нукутского, Тайшетского, Усть-Удинского, Чунского муниципальных округов, Ангарского, Зиминского, Тулунского городских округов, городов Саянск, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово.

Режим вводят в связи с прогнозируемым наступлением критической пожарной опасности, вызванной неблагоприятными погодными условиями, и возникшей угрозой для населенных пунктов и объектов экономики.

Этот режим предусматривает ряд ограничительных мер. В частности, при достижении III класса пожарной опасности и выше гражданам запрещается ходить в леса. Также недопустимо разведение костров, выжигание растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне. Для нарушителей предусмотрены санкции.