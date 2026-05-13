Вода вернется в Бодайбо: власти обещают запуск ночью

Перебои с водо- и теплоснабжением наблюдаются в городе Бодайбо Иркутской области, где в результате ледохода на берег выбросило водозаборную станцию «Роса». Проблемы устраняли несколько суток, в ближайшее время планируется закончить работы, сообщили в региональном правительстве. Запущен резервный насос, который передает 350 кубометров воды час.

«Заполнение городской системы холодного водоснабжения начали сегодня днем, возникли технические проблемы. Специалисты их решили. Мощности насоса достаточно для снабжения города. Также вечером планируется запуск еще одного насоса такой же мощности, он встанет в резерв», – прокомментировал и. о. главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

Ночью планируется провести запуск всей системы холодного снабжения и запитать все 12 котельных города, что позволит восстановить теплоснабжение. Систему заполняют водой, пригодной для технического использования. Продолжается подвоз питьевой воды.

Запуск выброшенной на берег «Росы» проведут до конца мая.