Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Эксперт: Закрытие ресторанов в Иркутске – это следствие «естественного отбора»
«Работать по-старому уже не получится»: Эксперт объяснила причину массового закрытия ресторанов в Иркутске
«Массовое закрытие ресторанов в Иркутске не остановится»: эксперт о ситуации на рынке
Аэрофлот остается успешным на операционном уровне

Аэрофлот представил умеренно сильные операционные результаты за апрель. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, группа перевезла 4,4 млн пассажиров, что на 0,5% больше уровня за тот же период прошлого года.

«На внутреннем рынке показатель сократился на 2,1% г/г, до 3,2 млн, однако на международных направлениях он вырос на 8,7% г/г, до 1,2 млн», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, пассажирооборот группы увеличился на 5,0% г/г, до 12,6 млрд пассажиро-километров (пкм), предельный показатель повысился на 4,6% г/г, а занятость кресел выросла на 0,4 п.п., до 91,7%. «За первые четыре месяца 2026-го было перевезено 16,3 млн пассажиров (+1,8% г/г)», — уточняет аналитик. «На международных направлениях по этой метрике зафиксирован рост на 8,8% г/г, на внутреннем рынке результат продемонстрировал сокращение на 0,6% г/г. Загрузка кресел выросла на 2,4 п.п., до 91,3%», — добавляет эксперт.

«Операционные показатели выглядят неплохо: сохраняется высокая загрузка, а рост пассажирооборота опережает рост пассажиропотока», — считает Чернов. «Однако для стоимости акций Аэрофлота сейчас важнее не объем перевозок, а маржинальность и прибыль. При этом главным риском стало повышение мировых цен на авиатопливо, что оказывает давление на себестоимость перевозок и, как следствие, на их маржинальность», — поясняет аналитик.

«Наш прежний таргет по акции Аэрофлота недавно был достигнут, поэтому рекомендация находится на пересмотре. Новую оценку логично давать после отчетности по МСФО, из которой станет понятно, насколько рост перевозок компенсировал увеличение затрат. В этой связи акции Аэрофлота пока остаются без нашего рейтинга», — заключает Владимир Чернов.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
