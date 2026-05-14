ФНС будет суммировать доходы предпринимателей, перерегистрирующих ИП для ухода от НДС, и доначислять налог

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения начали массово закрывать и заново открывать ИП, чтобы обнулить лимиты по НДС, которые с 2026 года были снижены втрое – до 20 млн рублей. ФНС и Минфин уже отреагировали на эту практику, предупредив, что доходы при перерегистрации будут суммироваться за весь год, а бизнесу доначислят налог исходя из реальных обязательств. Об этом пишет газета «Известия».

«Налоговые органы в последние годы стали внимательнее следить за подобными ситуациями. Это связано с развитием цифровых систем контроля и автоматической сверкой данных. Усиление проверок стало частью курса властей на обеление экономики и борьбу с уходом бизнеса в серую зону», – заявила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

В Минфине в январском письме указали, что отдельного порядка расчета выручки для случаев, когда ИП закрывается и заново регистрируется в течение того же года, законодательство не предусматривает, а при выявлении схемы доначислят НДС так, «как будто закрытия и повторной регистрации не было».

Эту позицию подтвердила и ФНС в апрельском письме: при повторной регистрации ИП на патенте доходы будут суммироваться за весь год, а отсчет лимитов не начнется заново.

По данным налоговой службы, в первом квартале 2026 года в России зарегистрировали более 278 тыс. новых ИП, а ликвидировали около 236 тыс. – в среднем ежедневно открывалось порядка 3 тыс. бизнесов и закрывалось 2,6 тыс. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева пояснила, что смысл схемы в обнулении лимитов: когда доход приближается к порогу, предприниматель закрывает ИП и регистрирует новое с чистой историей доходов.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые освобождают предприятия общественного питания от уплаты НДС при условии дохода за 2025 год не более 60 млн руб. Еще один критерий для предоставления льготы – не менее 70% выручки должно приходиться на услуги общепита.