Россияне переходят на рассрочку от застройщиков на фоне падения одобрения ипотеки до 49,9%

На фоне ужесточения ипотечных условий россияне все чаще рассматривают альтернативные способы приобретения жилья – рассрочку от застройщиков, аренду с правом выкупа и жилищно-строительные кооперативы. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Циан», рассрочка уже занимает около 15% сделок, а в 2025 году ее доля достигала 16%. При этом одобрение ипотечных заявок за последние полгода сократилось с 61,5% до 49,9%.

Гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков отмечает, что альтернативные сделки зачастую несут серьезные последствия для покупателей. Руководитель агентства недвижимости «УваровДом» Дмитрий Уваров предупреждает, что попытки обойти ипотечные ограничения через потребительские кредиты приводят к ситуации, когда платежи растут быстрее доходов. Согласно статистике Росреестра и «Дом.РФ», около 30-33% потенциальных покупателей, не проходящих скоринг, вынуждены откладывать сделку или выбирать более бюджетные варианты.

Главная особенность рассрочки – беспроцентные условия при первоначальном взносе 30-50% и сроке обычно до сдачи дома. Такой вариант часто выгоднее классической ипотеки, однако подходит лишь тем, кто способен закрыть платежи в течение двух-трех лет. Сейчас рассрочку предлагает более 90% застройщиков, но воспользоваться инструментом готовы лишь 38% покупателей – для большинства он остается вынужденным решением. Длинные схемы на 5-10 лет девелоперы постепенно сворачивают, а по базовому прогнозу НКР и «Дом.РФ» на 2026 год, доля рассрочки в сделках с жильем снизится до 12%, объем – до 1 трлн рублей.

Напомним, что Банк России ужесточил правила выдачи ипотечных кредитов на III квартал 2026 года. Регулятор ввел новые ограничения для банков, чтобы снизить долю рискованных займов. В первую очередь, меры коснутся ипотеки на квартиры в новостройках и готового жилья. ЦБ обеспокоен ростом просрочек: доля долгов с задержкой платежей свыше 90 дней выросла с 0,6% до 1% за год.