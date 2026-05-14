У каких специалистов в Иркутской области выросли зарплаты

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в Иркутской области по итогам апреля, и выяснили, каким специалистам работодатели готовы предлагать наиболее конкурентоспособные заработные платы.

По итогам апреля 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 80,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 12%, или на 8,4 тыс. рублей. Для сравнения: в целом по России медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях достигла 84 тыс. рублей, что на 12%, или на 9 тыс. рублей, выше уровня прошлого года.

При этом внутри профессиональных направлений в Иркутской области динамика предлагаемых заработных плат была разнонаправленной: рост зафиксирован в 22 из 27 профессиональных областей, по которым hh.ru анализирует ситуацию.

Профессиональные области с положительной динамикой предлагаемых зарплат в Иркутской области:

Домашний, обслуживающий персонал – +19% (+14,2 тыс. руб.)

Рабочий персонал – +19% (+25,4 тыс. руб.)

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты – +18% (+11 тыс. руб.)

Финансы, бухгалтерия – +18% (+10,8 тыс. руб.)

Производство, сервисное обслуживание – +17% (+24,1 тыс. руб.)

Транспорт, логистика, перевозки – +16% (+24,2 тыс. руб.)

Строительство, недвижимость – +15% (+21,6 тыс. руб.)

Юристы – +15% (+8,9 тыс. руб.)

Информационные технологии – +14% (+10 тыс. руб.)

Медицина, фармацевтика – +12% (+8,2 тыс. руб.)

Сельское хозяйство – +11% (+20 тыс. руб.)

Административный персонал – +11% (+5,9 тыс. руб.)

Маркетинг, реклама, PR – +8% (+5,3 тыс. руб.)

Добыча сырья – +7% (+12,6 тыс. руб.)

Закупки – +7% (+4,5 тыс. руб.)

Наука, образование – +6% (+3,3 тыс. руб.)

Автомобильный бизнес – +6% (+6,3 тыс. руб.)

Розничная торговля – +5% (+2,8 тыс. руб.)

Продажи, обслуживание клиентов – +5% (+3,1 тыс. руб.)

Туризм, гостиницы, рестораны – +5% (+2,2 тыс. руб.)

Стратегия, инвестиции, консалтинг – +4% (+3,6 тыс. руб.)

При этом наиболее высокие медианные заработные платы весной 2026 года в Иркутской области работодатели предлагали специалистам следующих профессиональных направлений:

Сельское хозяйство – 200,0 тыс. руб.

Добыча сырья – 192,6 тыс. руб.

Транспорт, логистика, перевозки – 174,2 тыс. руб.

Строительство, недвижимость – 168,1 тыс. руб.

Производство, сервисное обслуживание – 165,8 тыс. руб.

Рабочий персонал – 158,8 тыс. руб.

Высший и средний менеджмент – 128,7 тыс. руб.

Автомобильный бизнес – 117,0 тыс. руб.

Стратегия, инвестиции, консалтинг – 104,0 тыс. руб.

Домашний, обслуживающий персонал – 87,4 тыс. руб.

«На рынке труда Иркутской области в числе наиболее высокооплачиваемых специалистов по-прежнему остаются квалифицированные рабочие и производственные кадры, прежде всего сотрудники, востребованные в вахтовом формате занятости. Высокий уровень предлагаемых зарплат также сохраняется у эффективных топ-менеджеров с развитыми управленческими компетенциями, а также у специалистов в области консалтинга и развития бизнеса. В целом мы наблюдаем умеренный, но устойчивый рост зарплатных предложений в большинстве профессиональных направлений. Это свидетельствует о том, что работодатели региона готовы и имеют возможность конкурировать за сильных специалистов, способных обеспечивать результат, устойчивость процессов и развитие компаний», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.