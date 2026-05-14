Смертность от хантавируса среди подростков достигает 50%

Группа бразильских ученых проанализировала данные о распространении хантавирусной инфекции за десять лет и обнаружила, что самая высокая смертность фиксируется среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет – около 50% случаев заражения заканчиваются летальным исходом. При этом у пациентов старше 65 лет этот показатель самый низкий – примерно 11%. Всего исследование охватило 177 случаев заражения. Об этом пишет газета «Известия».

«Такие результаты можно объяснить тем, что у молодых людей был тесный контакт с зараженной грызунами землей. Например, во время игры в футбол или сельскохозяйственных работ. Кроме того, у них развивается более сильная иммунная реакция, при геморрагических лихорадках это встречается часто. Вероятно, инфекцию диагностировали слишком поздно. При заражении крайне важны своевременная медицинская помощь и контроль воспаления», – прокомментировал исследование иммунолог Михаил Болков.

По данным ученых, госпитализация потребовалась 89,7% пациентов, а средняя смертность по всем возрастным группам составила 33,3%. Первые выраженные симптомы заболевания проявлялись в среднем через 3,5 дня после обращения к врачу, выздоровление наступало примерно через восемь дней. Наиболее частыми клиническими проявлениями инфекции были лихорадка, головная боль и мышечные боли.

Напомним, что вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.