ГД хочет обязать кабмин регулировать цены на товары первой необходимости: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Силуанов прокомментировал информацию о повышении налогов, Госдума хочет обязать кабмин регулировать цены на товары первой необходимости, Москва и Петербург выбыли из числа мировых лидеров по росту цен на элитное жилье, а в Иркутской области вводят особый противопожарный режим. Подробнее – в обзоре СИА.

Фейки про налоги

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал информацию о планах повысить налоги и заморозить вклады. «Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты», – заявил он, отметив, что сейчас экономике нужно другое – создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей.

Государственное регулирование

Депутаты намерены внести в Госдуму законопроект об обязанности правительства РФ регулировать цены на товары первой необходимости. Планируется изменить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Сейчас кабмин имеет право устанавливать предельно допустимую розничную стоимость на товары первой необходимости: право будут менять на обязанность.

Уже не лидеры

Опубликован глобальный рейтинг NF Group, включающий города, которые являются лидерами по темпам роста цен на элитные новостройки. Санкт-Петербург и Москва, которые занимали в нем первое и второе места соответственно в 2024-м, по итогам 2025 года покинули тройку лидеров: динамика упала с 25,8 до 13,2% и с 20,5% до 12,6%, города оказались на шестом и седьмом местах. В топ-3 теперь Токио – 58,5%, Дубай – 25,1%, Манила – 17,5%.

Особый режим

На большинстве территорий Иркутской области на период с 18 мая до 15 июня вводят особый противопожарный режим. В соответствии с ним предусматривается ряд ограничительных мер. В частности, при достижении III класса пожарной опасности и выше гражданам запрещается ходить в леса. Также недопустимо разведение костров, выжигание растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне. Нарушителей ждут санкции.

Повышение зарплат

Названы профессиональные области, у представителей которых по итогам апреля 2026 года существеннее всего выросли заработные платы. В лидерах по динамике домашний, рабочий, обслуживающий персонал – рост на 19%, спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, финансы, бухгалтерия – 18%, производство, сервисное обслуживание – 17%. Самые высокие доходы зафиксированы у специалистов, задействованных в сельском хозяйстве, добыче сырья, транспорте, логистике, перевозках – от 174 до 200 тысяч рублей в месяц.