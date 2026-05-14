Элитное жилье в Иркутской области теряет в цене, доступное – растет

Аналитики Иркутскстата выяснили, как изменились цены на жилье в Иркутской области по итогам первого квартала 2026 года в разных ценовых сегментах. Есть как снижение, так и рост.

На первичном рынке средняя стоимость жилья составила 163 161 рубль за квадратный метр – на 3,7% больше, чем в предыдущем квартале. Квартиры улучшенного качества подорожали на 5%, среднего качества – на 0,4%. Стоимость элитных квартир снизилась на 2,8%.

Средняя цена вторичного жилья тоже выросла, составив 114 061 рубль за «квадрат»: на 2% дороже, чем в предыдущем квартале. Квартиры низкого качества подорожали на 3,9%, типовые – на 2,6%. Стоимость элитных квартир осталась на прежнем уровне, жилье улучшенного качества подешевело на 0,7%.


