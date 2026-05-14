Госдума в первом чтении приняла закон о 10-летнем сроке давности по делам об изъятии приватизированного имущества

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий предельные сроки исковой давности по спорам об изъятии имущества, выбывшего из государственной и муниципальной собственности в результате приватизации. Общий срок составит три года с момента выявления нарушения, но не более десяти лет со дня приватизации. По истечении этого периода суд будет обязан отказать в возврате имущества государству. Об этом пишет издание РБК.

Представляя законопроект, статс-секретарь – замминистра экономического развития Алексей Херсонцев подчеркнул, что бизнесу нужен четкий сигнал о гарантиях права частной собственности, в том числе на имущество, приватизированное 20-30 лет назад.

«Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляются десятилетние сроки давности, – это та самая гарантия, о которой говорил президент», – пояснил он.

По его словам, принятие закона важно для обеспечения финансирования расходов на национальную безопасность и оборону через укрепление экономической базы.

Изменения предлагается внести в статью 217 Гражданского кодекса. Новые сроки не будут распространяться на антикоррупционные иски к действующим и бывшим чиновникам, дела, связанные с антитеррористическим и антиэкстремистским законодательством, а также споры о нарушениях правил иностранных инвестиций в стратегические общества.