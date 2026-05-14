Бизнес-форум «Ключевой элемент» открылся в Иркутске: в нем участвуют эксперты со всей России

Федеральный деловой форум «Ключевой элемент», направленный на поддержку лидеров бизнеса, помощь в адаптации компаний к кризисным условиям и неопределенности, развитие личной устойчивости предпринимателей, открылся в Иркутске. Он будет идти два дня – 14 и 15 мая – на базе Irkutsk City Center, сообщает корреспондент СИА.

«Очень приятно, что так много людей собралось. Мы посмотрели, какое невероятное количество регистраций прошло за последние два дня. И это большая честь, это значит, что мы делаем что-то ценное для вас в столь непростое время», – отметила организатор события Елена Борнер.

В форуме участвуют CEO и главы компаний, предприниматели и стартаперы, руководители среднего и высшего звена, бизнес-эксперты, РОПы, HR-специалисты из Иркутска, Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя.

Программа включает выступления экспертов, создавших устойчивые бизнесы, круглые столы с разбором бизнес-кейсов участников и многое другое. Планируется обсудить использование ИИ для повышения эффективности и скорости принятия решений, актуальные управленческие и маркетинговые решения, способы справляться со стрессом, развивать внутреннюю устойчивость и сохранять команды и ряд иных тем.

«Мы все понимаем, насколько сегодня сложное время. Но, как писал Достоевский, человек – это сила, который вместе с другими может изменить мир. И сегодня эти слова звучат особо четко и ясно. Мы стараемся общаться, собираться вместе, объединяться, делиться опытом, поддерживать друг друга, искать вместе, и, что самое важное, находить новые пути развития бизнеса, создавать уникальные проекты, меняться самим и менять мир вокруг нас», – резюмировал президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, отметив, что этому способствуют подобные деловые мероприятия.