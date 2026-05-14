ИЭСК ввела в эксплуатацию первый в своем парке дизель-генератор мощностью 800 кВт

Иркутская электросетевая компания ввела в эксплуатацию новую мобильную дизель-генераторную установку мощностью 800 кВт. Это первая ДГУ такой мощности в парке компании. В случае плановых или аварийных отключений ее хватит для резервного питания примерно 160 квартир или более 50 частных домовладений.

В компании подчеркнули, что развитие парка резервных источников питания является важной частью стратегии по повышению надежности энергоснабжения. Установка отличается высокой автономностью: в пиковом режиме она способна работать до девяти часов на одной заправке, что критически важно в сложных ситуациях. В 2026 году ИЭСК планирует ввести в эксплуатацию еще одну аналогичную ДГУ, а общий парк мобильных дизель-генераторов насчитывает 25 единиц различной мощности.

При необходимости ИЭСК как системообразующая территориальная сетевая организация готова предоставить новую мощную установку для оказания помощи другим сетевым компаниям региона или частным потребителям. Такой подход способствует повышению общей устойчивости и надежности энергосистемы Иркутской области.