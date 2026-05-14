В регионах продолжается регистрация на «СберПрайм Зелёный Марафон»

В Москве завершился набор участников на забег «СберПрайм Зелёный Марафон». В регионах регистрация продолжается. Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник пройдёт 30 мая при поддержке подписки СберПрайм в 60 городах России от Владивостока до Калининграда. В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, «СберПрайм Зелёный Марафон» состоится в 13-й раз.

Впервые «СберПрайм Зелёный Марафон» пройдёт в новом формате и станет фестивалем бега и музыки, с которого в городах начнётся лето. В Москве участники выйдут на дистанцию 4,2 км в сопровождении музыкантов и диджеев. Большая музыкальная программа запланирована в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Благовещенске.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования пойдут в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения. Внести свой вклад на платформе «СберВместе» смогут не только бегуны — благотворительный сбор открыт для всех желающих. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

В каждом городе предусмотрены забег на 4,2 км и детский старт, а в некоторых городах — 10, 21,1 км и инклюзивный забег, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тех, кто использует инвалидные коляски или другие вспомогательные средства. В Москве участники выйдут на старт разных дистанций: детские забеги на 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возраста), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км, 10 км и 21,1 км (полумарафон). На беговой дистанции 4,2 км можно собрать команду от 5 до 10 человек — для них сделали командный зачёт.

Подготовиться к забегу участникам поможет ГигаЧат. Выстроить здоровые привычки, график правильного питания и даже справиться с волнением перед стартом — всё это возьмёт на себя ИИ-помощник Сбера. А после финиша ГигаЧат разберёт результаты, подскажет упражнения для восстановления и медитативные практики, поможет снять нагрузку и выстроить следующий тренировочный цикл. Так каждый новый старт сможет стать лучше предыдущего.

«Мы хотим, чтобы каждый, кто выйдет на старт "СберПрайм Зелёного Марафона", почувствовал, что он может больше. Помочь стать лучшей версией себя готов искусственный интеллект. ГигаЧат выступит сразу в нескольких ролях — персонального тренера и нутрициолога. Он проанализирует вашу физическую подготовку и составит индивидуальный план тренировок на основе тематического пространства "ЗОЖ" на главной странице сайта ГигаЧата. ИИ-помощник Сбера поможет подготовить себя к "Зелёному Марафону". Я приглашаю всех стать участниками нашего благотворительного забега — большого праздника спорта, музыки и добрых дел», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

