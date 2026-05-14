Отопление и воду вернули бодайбинцам после аварии

В Бодайбо возобновлена подача холодной воды и запущены пять котельных, что позволит вернуть водоснабжение и отопление местным жителям. Ранее наблюдались перебои из-за аварии, следует из данных правительства Иркутской области.

«Проведены восстановительные работы на водозаборной станции «Роса», запущен штатный насос станции. Установлен также резервный электронасос, который будет использоваться при необходимости. В 6 утра 14 мая возобновили подачу холодного водоснабжения в дома жителей и социально значимые учреждения. С 7 утра начался запуск котельных», – прокомментировал исполняющий обязанности главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

В отдельных случаях возможны перебои с водоснабжением из-за порывов на сетях, что оперативно отрабатывается специалистами МУП «Тепловодоканал» города Бодайбо.

Вода в системе централизованного водоснабжения пока техническая и не пригодна для питья и приготовления пищи: по заявкам жителей продолжается подвоз воды. Задействованы пять автоцистерн.

Сформирован запас бутилированной воды. Она доставляется в социально значимые учреждения, инвалидам 1 и 2 группы, детям войны и многодетным семьям, в том числе и из числа семей участников специальной военной операции, гражданам преклонного возраста, не имеющим родственников, находящимся на социальном обслуживании.

Как только на реке Витим завершится ледоход, будут начаты работы по установке новой насосной плавучей станции.