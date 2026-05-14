Иркутская область вошла в тройку лидеров Сибири по стоимости жилья в новостройках

Аналитики Иркутскстата назвали регионы Сибири с самыми дорогими квартирами в новостройках по итогам первого квартала 2026 года. В тройку лидеров вошла Иркутская область.

«Среди регионов Сибири Иркутская область выделяется высокими ценами на рынке недвижимости. Более дорогие новые квартиры в Республике Алтай, где цена достигает 227,4 тыс. рублей за квадратный метр», – отметили в Иркутскстате.

По стоимости вторичного жилья Иркутская область уступает трем регионам: Республике Алтай – 182,2 тысячи рублей за квадратный метр, Тыве – 139,8 тысячи, Новосибирской области – 121,4 тысячи рублей.

В Иркутске цены на жилую недвижимость превышают средние показатели по региону: в новостройках – 172 376 рублей за единицу площади, на вторичном рынке – 128 186 рублей.