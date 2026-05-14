В Шелехове высадят около 40 деревьев и кустарников на «Зеленой волне»

Волонтеры РУСАЛа Иркутской области присоединятся к ежегодной экологической акции, которая пройдет по всей России, и пригласят к участию жителей городов, где работают предприятия компании.

Мероприятие объединит корпоративных и городских волонтеров для развития комфортной городской среды. Они займутся благоустройством парков и скверов, территорий социальных и образовательных учреждений, а также общественных пространств.

В Шелехове 22 мая волонтеры «Зеленой волны» займутся озеленением аллеи у Иркутского техникума архитектуры и строительства в 1-м микрорайоне. В Иркутске мероприятие пройдет 23 мая в Парке семейного отдыха. К акции также присоединятся и студенты профильных учебных заведений области. Например, в Братске – индустриально-металлургического техникума.

В этом году «Зеленая волна» в общей сложности охватит 30 городов, где волонтеры высадят около 2500 деревьев и кустарников. В городах ответственности РУСАЛа и Эн+ акция пройдет с 13 по 30 мая. Работы по озеленению будут проводится в парках и скверах, на пешеходных улицах и других общественных территориях. Открытие акции традиционно состоится в Волгограде, после чего она пройдет в городах Урала, Сибири, Северо-Запада и Центральной России.

«Помощь в озеленении городов и благоустройстве общественных пространств всегда была одними из приоритетов устойчивого развития компании РУСАЛ. «Зеленая волна» собирает как опытных участников, так и тех, кто только делает первые шаги в помощи окружающей среде. В акции участвуют самые разные люди – от сотрудников промышленных предприятий до горожан, которые приходят вместе с семьями, детьми и друзьями. С каждым годом география проекта расширяется, и мы рады быть частью такого масштабного события», – отметила Елена Тарасова, исполнительный директор благотворительного фонда «ЦСП».

Акция «Зеленая волна» стартовала несколько лет назад по инициативе основателя РУСАЛа, промышленника Олега Дерипаски. В прошлом году в ней приняли участие более 2000 волонтеров из 24 городов. А за все время проведения было высажено около 11 000 деревьев и кустарников.