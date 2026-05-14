Врачи, учителя и военные – самые уважаемые профессии в Иркутске

Жители Иркутска составили рейтинг самых уважаемых профессий, поставив на первое место медицинских работников. По данным опроса SuperJob, 32% респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам и медсестрам. На втором месте оказались учителя и воспитатели с 13% голосов, на третьем – военнослужащие с 10%.

Далее в рейтинге следуют инженеры, рабочие и спасатели – их упомянули по 8% опрошенных, ученые набрали 5% голосов. По 4% горожан назвали космонавтов, директоров и юристов, еще по 3% голосов досталось дворникам, летчикам, программистам, менеджерам, строителям, шахтерам и финансистам. 8% участников опроса считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди прочих вариантов упоминались бухгалтеры, повара, водители, грузчики, аграрии, художники, музыканты, моряки, таможенники и переводчики.

Опрос выявил гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще мужчин выражали уважение врачам и учителям, тогда как мужчины чаще называли военных, инженеров и рабочих. В исследовании приняли участие представители экономически активного населения Иркутска.

Ранее опросы SuperJob показывали, что иркутяне также высоко ценят медицинских специалистов на рынке труда: врачи входят в топ-5 самых востребованных специалистов региона, а дефицит кадров в медицине остается самым острым – на одну вакансию приходится лишь 1,5 резюме при норме от четырех. Средняя зарплата врачей в Иркутской области, по данным hh.ru, достигает 101 тыс. рублей.