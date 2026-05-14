МТС проанализировала, как иркутяне провели майские праздники

Сервис «КИОН Музыка», онлайн-кинотеатр «КИОН» и книжный сервис «КИОН Строки», входящие в группу компаний МТС, проанализировали активность пользователей из Иркутской области в период майских праздников и выяснили, как они провели праздничные выходные дни.

Кадр из сериала «Отпечатки»

Среди российских фильмов и сериалов лидером по просмотрам в Приангарье стал детективный триллер «Отпечатки» (18+) с актерским дуэтом Оксаны Акиньшиной и Дмитрия Чеботарева в главных ролях. На второй позиции — новый сезон детективного сериала «Чёрное солнце» (18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым, замыкает тройку — масштабная экранизация произведения А. Пушкина «Сказка о царе Салтане» (6+) с Павлом Прилучным и Лизой Моряк. По сравнению с прошлыми майскими праздниками, в этом году иркутяне на 33% больше времени проводили за просмотром кинолент.

Вместе с отдыхом на природе жители Иркутской области выбирали прослушивание музыкальных композиций. По сравнению с прошлым годом рост числа прослушиваний составил 19% год к году. Самым популярным треком в период майских праздников среди жителей региона стал «Мальборо» от SAYAN, следом идут BEARWOLF с песней «Феникс» и HOLLYFLAME с композицией «Тону».

Кроме этого, в праздники жители Приангарья не забывали о книгах. Самой читаемой стала вторая книга фэнтези-цикла об охотниках за нечистью, где герои продолжают свою работу в мрачной Ирландии Арины Цимеринг «Как поймать монстра. Круг второй». На втором месте — чувственный любовный роман «Зверь» от Селины Аллен. На третьей строчке — произведение «Потомокъ. Князь мертвецов» авторов Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. В этом году жители области читали на 42% больше по сравнению с прошлым годом.