Почему рубль стал самой крепкой валютой в мире

Курс рубля продолжает обновлять многолетние максимумы, в то время как доллар, евро и юань находятся под сильным давлением. Аналитики БКС «Мир инвестиций» объясняют этот феномен глобальными изменениями в мировой экономике.
В чем причина такой динамики?
Эксперты отмечают, что привычный ход вещей сломался: теперь девальвируются не рубль, а именно иностранные валюты.
- Перевод расчетов на нацвалюты. Из-за санкционного давления доля рубля в экспортных операциях выросла. В торговле с Китаем 99% сделок уже проводится в национальных валютах.
- Дисбаланс спроса и предложения. Предложение валюты от экспортеров велико благодаря высоким ценам на сырье. Спрос же со стороны импортеров остается низким из-за высокой ключевой ставки, делающей кредиты дорогими.
- Действия регуляторов. Мировые центробанки меняют структуру резервов, скупая золото и снижая долю классических валют.
Когда это закончится?
Аналитики считают, что разворот тренда может произойти уже в начале лета. Этому будут способствовать два фактора:
- Сезонное оживление импорта.
- Увеличение лимитов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
Во второй половине года ожидается более уверенный рост курсов: доллар может вернуться в диапазон 80–85 рублей, а юань — к 11,5–12 рублям. Эксперты советуют рассматривать текущие низкие уровни как перспективную точку для покупки валюты.
