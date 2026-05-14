«Не до инвестиций»: Шохин рассказал о заморозке проектов бизнесом

На фоне охлаждения экономики и высокой ключевой ставки российский бизнес массово замораживает инвестиции. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, сейчас компаниям «не до инвестиций». Малый и средний бизнес поставил новые проекты на холд, а крупные игроки пытаются завершить текущие, так как их консервация обходится слишком дорого.

«Точка перегиба»

Шохин подчеркнул, что РСПП уже предупреждал правительство и ЦБ о рисках. Главная опасность — пропустить момент, когда плановое охлаждение экономики превратится в неуправляемую рецессию.

«Придется уже не охлаждать, а разогревать ее», — отметил он.

Динамика ВВП, по прогнозу главы РСПП, останется околонулевой. Для возвращения к росту он предлагает сохранить преференциальные режимы и доработать механизм инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), чтобы компенсировать бизнесу неопределенность.

Призыв к ЦБ

Ранее Александр Шохин призвал Банк России действовать решительнее и снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (до 14%), а не ограничиваться шагом в 0,5 п.п.

«Было бы правильным более радикально действовать здесь и снизить ставку на 1 процентный пункт, а не идти маленькими шажками», — заявил он.

Этот призыв прозвучал на фоне негативных новостей: по данным Путина, ВВП за январь-февраль сократился на 1,8%, а аналитики ЦМАКП предупреждают о риске затяжной рецессии.