Российские учёные создают генотерапию для замедления старения

Российские учёные работают над созданием генотерапевтического препарата, способного замедлить процесс старения. Об этом в апреле 2026 года сообщил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Новый препарат будет направлен на подавление рецептора конечных продуктов гликирования (RAGE), активация которого запускает процесс клеточного старения. Разработка ведётся в Институте биологии старения и медицины здорового долголетия в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и базируется на передовых генетических технологиях, сообщает ТАСС.



Клеточное старение — один из ключевых механизмов старения организма, представляющий собой необратимую остановку деления старых или повреждённых клеток, которые начинают накапливаться в тканях,

С возрастом организм хуже справляется с утилизацией таких клеток, что приводит к их накоплению в тканях и снижению их функциональных возможностей.