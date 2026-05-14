Российские учёные создают генотерапию для замедления старения

Российские учёные работают над созданием генотерапевтического препарата, способного замедлить процесс старения. Об этом в апреле 2026 года сообщил заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Новый препарат будет направлен на подавление рецептора конечных продуктов гликирования (RAGE), активация которого запускает процесс клеточного старения. Разработка ведётся в Институте биологии старения и медицины здорового долголетия в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» и базируется на передовых генетических технологиях, сообщает ТАСС.
Клеточное старение — один из ключевых механизмов старения организма, представляющий собой необратимую остановку деления старых или повреждённых клеток, которые начинают накапливаться в тканях, отмечает газета "Ведомости". Согласно статье в журнале «Иммунология», существует несколько типов клеточного старения. Репликативное старение связано с укорачиванием теломер — концевых участков хромосом, которые сокращаются при каждом делении клетки. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестаёт делиться. Другой тип — стресс-индуцированное старение, возникающее из-за повреждений клеток или чрезмерной нагрузки под воздействием факторов окружающей среды и образа жизни, таких как курение, ультрафиолетовое излучение и радиация.
Клеточное старение происходит не только у пожилых, но и на протяжении всей жизни организма, выполняя важные защитные и регуляторные функции. Например, оно предотвращает развитие рака, останавливая деление клеток с опасными мутациями, а также стимулирует процессы регенерации и предотвращает избыточное рубцевание при заживлении ран. С возрастом организм хуже справляется с утилизацией таких клеток, что приводит к их накоплению в тканях и снижению их функциональных возможностей.