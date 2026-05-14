«Слишком крепкий рубль душит экономику»: В Госдуме назвали выгодный курс доллара

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для развития российской экономики курс доллара не должен опускаться ниже 80 рублей. По его мнению, слишком крепкая национальная валюта создает избыточное конкурентное давление на внутренних производителей, передаёт РБК.

«Я сторонник того, чтобы рубль был не дороже 80 за доллар. Прежде всего это необходимо для поддержки внутреннего производителя», — подчеркнул депутат.

Аксаков также отметил прямую связь между укреплением рубля и падением экспорта. Поставщикам становится невыгодно продавать товары за границу, так как полученную валюту приходится конвертировать в рубли по низкому курсу, теряя прибыль.

Стоит отметить, что сейчас рубль находится на многолетних максимумах – в среду, 13 мая, доллар опустился ниже 73 рублей. Аналитики объясняют это явление не столько силой российской валюты, сколько «девальвацией» самих иностранных валют из-за глобальных изменений:

Перевод расчетов на нацвалюты. Доля рубля в экспорте растет, а в торговле с Китаем достигла 99%.

Дисбаланс спроса и предложения. Экспортеры продают много валюты, а импортеры покупают мало из-за высоких ставок.

Действия мировых ЦБ. Центробанки скупают золото, снижая долю доллара и евро в резервах.

Эксперты прогнозируют, что разворот тренда и ослабление рубля может произойти уже летом.