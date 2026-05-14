Новости

Ресторанный апокалипсис: Почему в Иркутске закрываются даже успешные заведения?
Эксперт: Закрытие ресторанов в Иркутске – это следствие «естественного отбора»
«Работать по-старому уже не получится»: Эксперт объяснила причину массового закрытия ресторанов в Иркутске
«Массовое закрытие ресторанов в Иркутске не остановится»: эксперт о ситуации на рынке
Все материалы сюжета

«Вирус учится заражать людей»: Онищенко предупредил о мутации хантавируса с летальностью 35%

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что хантавирус типа Андес, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутирует и начинает приспосабливаться к передаче от человека к человеку. Хотя для России угрозы нет, эксперт признал тревожную тенденцию, передаёт ТАСС.

«По признакам Андеса видно, что всё-таки он мутирует... Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — рассказал Онищенко.

Читайте также:

Смертность от хантавируса среди подростков достигает 50%
14 мая 2026
Смерть на Тенерифе: что скрывает вспышка хантавируса на круизном лайнере?
12 мая 2026

Особую тревогу вызывает история вируса. Вспышка в Аргентине в 2018 году показала катастрофическую летальность — до 35%. При этом создание вакцины осложнено огромным количеством штаммов (их более 40).

«Её можно сделать по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе. Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — добавил академик.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, скончался сотрудник гражданской гвардии Испании. Вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес