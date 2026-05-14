«Вирус учится заражать людей»: Онищенко предупредил о мутации хантавируса с летальностью 35%

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что хантавирус типа Андес, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутирует и начинает приспосабливаться к передаче от человека к человеку. Хотя для России угрозы нет, эксперт признал тревожную тенденцию, передаёт ТАСС.

«По признакам Андеса видно, что всё-таки он мутирует... Хантавирусы, к счастью, маловирулентны, малоконтагиозны, хотя уже от человека к человеку начали потихоньку передаваться», — рассказал Онищенко.

Особую тревогу вызывает история вируса. Вспышка в Аргентине в 2018 году показала катастрофическую летальность — до 35%. При этом создание вакцины осложнено огромным количеством штаммов (их более 40).

«Её можно сделать по образу и подобию, как мы делали при коронавирусе. Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, то сам процесс регистрации займет несколько лет», — добавил академик.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, скончался сотрудник гражданской гвардии Испании. Вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.