Стиль с пеленок: в Иркутске пройдет детский маркет модной одежды

30 мая в 15:00 в МТЦ «Новый» состоится масштабное мероприятие FASHION MARKET Kids (Детский маркет моды), приуроченное ко Дню защиты детей. Гостей ждет настоящий праздник стиля, где главными героями станут юные модники и их родители.

В программе мероприятия запланировано всё для создания праздничного настроения: от стильных фотозон и живой музыки до общения с единомышленниками. В центре внимания — детский fashion-маркет, на котором будут представлены коллекции от локальных брендов и дизайнеров.

«Это событие про детей, которым нравится проявляться, пробовать новое, быть заметными и свободными в самовыражении», — отмечают организаторы.

Вход на праздник моды свободный.