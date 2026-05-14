Экс-руководителя МУП «Ангарский трамвай» приговорили к 5 годам колонии

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности директора МУП «Ангарский трамвай», его заместителю и и.о. главного инженера предприятия за хищение около 7,5 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2022 по июнь 2024 года они заключали фиктивные контракты на поставку запчастей для ремонта трамвайных вагонов, а полученные деньги присваивали. Запчасти при этом на предприятие не поставлялись.

Приговором суда и.о. руководителя признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на 3 года. И.о. главного инженера получил 4 года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Заместителю руководителя назначено 3 года лишения свободы условно со штрафом 200 тыс. рублей. Осужденные, которым назначено реальное лишение свободы, были взяты под стражу в зале суда.

По решению суда с осужденных по иску МУП «Ангарский трамвай» о возмещении имущественного ущерба взыскано около 6 млн рублей. Судом также сохранен арест, наложенный на имущество подсудимых, до исполнения приговора в части назначенных штрафов и погашения исковых требований.