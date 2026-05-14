Правительство РФ не видит смысла в повышении НДФЛ и заморозке вкладов

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал разговоры о том, что правительство рассматривает возможности повышения НДФЛ и заморозки вкладов населения, «фейковыми вбросами». Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, распространение подобных слухов она связывает с недавними отключениями мобильного интернета в целях повышения безопасности, так как это вызвало беспокойства среди части населения.

«Также повышенную тревожность обуславливает ухудшение макроэкономической ситуации в начале года, когда ВВП и промпроизводство демонстрировали отрицательную динамику, а дефицит бюджета достиг почти 2% ВВП», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, спад экономики в первом квартале кабмин предварительно оценивает в 0,3% в годовом выражении. «Эта динамика объясняется падением цен на нефть, высокими ставками банков по кредитам, затрудняющими привлечение финансирования для бизнеса, а также кризисными явлениями на рынках стали, угля и алмазов», — уточняет аналитик. «Негативное влияние на ВВП оказывают санкции и особенно крепкий рубль, из-за которого сокращаются доходы экспортеров. Торможению экономики также способствует повышенная с 1 января 2026 года ставка НДС с 20 до 22%», — добавляет Мильчакова.

Аналитик обращает внимание, что правительство РФ скорректировало прогноз роста экономики на текущий год до 0,4%. «Замедление развития стало одним из последствий борьбы с инфляцией, которая пока не достигла целей ЦБ в районе 4%», — считает эксперт. «На этом фоне ориентир по ней по итогам года повышен до 5,2%», — приводит данные Мильчакова.

«Полагаем, что ограничивать дефицит бюджета с помощью очередного повышения НДФЛ, за счет чего с начала года госказна пополнилась 52,4 млрд руб., государство не станет», — прогнозирует эксперт. «Исключаем также заморозку вкладов (подобный метод не использовался даже в 1990-е: в 1992 году вклады населения в Сбербанке обесценились из-за гиперинфляции)», — подчеркивает Мильчакова.

По мнению аналитика, у правительства есть иные инструменты восполнения дефицита бюджета. «Среди них прежде всего заимствования, привлечению которых способствует низкая доля госдолга в ВВП, а также сокращение госрасходов, на которое, по словам Антона Силуанова, в текущем году будет сделан основной упор в бюджетной политике», — поясняет Мильчакова.

«С учетом нефтяного ралли прогнозируем рост ВВП России по итогам года на 0,4–0,8% при сокращении дефицита бюджета до 1,5%», — заключает Наталья Мильчакова.