Стена жилого дома частично обрушилась в Зиме: подробности

Стена многоквартирного дома на улице Луговая, 7 частично обрушилась в городе Зиме Иркутской области. Подробности о происшествии рассказали в региональном правительстве.

«Произошло частичное обрушение наружной стены аварийного двухэтажного жилого дома. Жертв и пострадавших нет. Этот дом признан аварийным и включен в программу переселения: из 16 квартир большинство жильцов уже расселены», – пояснили власти.

Квартиры еще не получили шесть семей. Люди проживают в маневренном фонде. После они будут переселены в новый дом на улице Ярославского, строительство которого завершится уже в этом году.