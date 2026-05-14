Кобзев: «Ситуация с паводками на севере Иркутской области стабилизируется»

Улучшение ситуации с паводками отмечается в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Во второй половине дня стало известно, что гидрологическая ситуация на северных реках Иркутской области постепенно стабилизируется, наметилась тенденция к снижению уровня воды», – сообщил он.

Подтопленными остаются 23 дома в населенных пунктах Катангского района, а также 104 приусадебных участка. Постепенно вода уходит.

Сегодня на вертолете Ми-8 МЧС России доставлено 400 килограммов гуманитарной помощи в село Токма Катангского района. Жителям передали продукты питания, бутилированную воду и предметы первой необходимости.

На подтопленных территориях продолжают работу специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда, областной пожарно-спасательной службы и специализированной пожарно-спасательной части. Ведется постоянный мониторинг ситуации.