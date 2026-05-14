Директора студгородка отправили в колонию за хищение 23 млн рублей у иркутского вуза

Свердловский районный Иркутска вынес приговор директору студенческого городка Иркутского государственного университета путей сообщения. Женщину признали виновной в хищении 23 млн рублей у вуза, следует из данных Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, руководитель в период с 2001 по 2019 год фиктивно трудоустроила на различные должности восемь граждан, присвоив себе их заработные платы. В период с 2020 по 2023 год она заселяла студентов без официального оформления, похитив полученные от них деньги.

Транспортному университету был причинен ущерб на общую сумму свыше 23 млн рублей. Для его возмещения на имущество обвиняемой наложили арест.

Женщину приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и оштрафовали на 420 тыс. рублей.