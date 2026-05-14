Иркутянин снял с себя 16 клещей после посещения Теплых озер

Клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, активизировались в Иркутской области. Доказательство тому – поездка в горы в районе популярных Теплых озер, во время которой одного из местных жителей буквально атаковали кровососущие.

«Хамар-Дабан – просто рассадник клещей», – рассказал на видео, которое распространилось в соцсетях, молодой человек, снимая одного за другим насекомых. Всего он насчитал 16 штук. Юноша посоветовал носить облегающую одежду, которая защищает от укусов, проводить регулярные осмотры и прививаться от заболеваний, переносчиками которых являются клещи.

По последним данным, всего в Иркутской области с начала эпидемического сезона 1809 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. За предыдущую неделю к врачам обратились 1305 жителей области. Специалисты исследовали 1195 клещей, из них 315 оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, четыре – вирусным клещевым энцефалитом, 54 – другими инфекциями.