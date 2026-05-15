Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 мая: 10 994,7002 руб/1 г золота и 203,8600/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 994,7002 руб.

1 грамм серебра - 203,8600 руб.

1 грамм платины - 5 001,5498 руб.

1 грамм палладия - 3 484,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 36,9602 р. (0,34%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6400 р. (3,37%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,0300 р. (0,24%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,2001 р. (0,75%) .

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.