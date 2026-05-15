«Ростелеком» готовит новые цифровые компании к IPO после успеха «Базиса»
«Ростелеком» рассматривает возможность вывода на биржу ряда своих дочерних компаний, специализирующихся на разработке цифровых продуктов. Ожидается, что эти структуры могут провести IPO в 2027–2028 годах. При этом, по словам президента компании Михаила Осеевского, время для размещения акций «Солар» и РТК-ЦОД ещё не наступило, хотя ранее такие планы обсуждались, передаёт Интерфакс.
Несмотря на это, госкомпания активно изучает другие активы с цифровыми продуктами, которые могут быть готовы к выходу на открытый рынок уже в следующем году или через год. Позитивным сигналом для «Ростелекома» стал успешный опыт дочерней компании «Базис», которая провела IPO в декабре 2025 года. На этом фоне сама госкомпания демонстрирует уверенные финансовые результаты, опубликовав позитивную отчётность за I квартал 2026 года по международным стандартам (МСФО).
