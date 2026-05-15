Марио Драги: Европа осталась одна на фоне непредсказуемой политики США

Бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии Марио Драги заявил, что Европа оказалась «одна» в новой геополитической реальности, где уже нельзя полностью полагаться на США. Об этом он сказал на церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого, сообщает Politico, передаёт РБК.

«Впервые на памяти ныне живущих мы действительно остались одни вместе», — отметил Драги, принимая награду.

Он подчеркнул, что США под руководством Дональда Трампа стали «более враждебными и непредсказуемыми» и могут не гарантировать безопасность Европы. Это заявление прозвучало на фоне возвращения Трампа к власти и ужесточения американской политики в торговле и безопасности.

Драги также обратил внимание на слабый экономический рост в Европе и растущий разрыв в производительности с США. Он призвал Евросоюз пересмотреть стратегические зависимости и увеличить инвестиции в искусственный интеллект, оборону и энергетику.

Критике подверглись медленные процессы принятия решений в ЕС, которые «размывают и откладывают» важные меры, делая их недостаточными. На церемонии в Ахене присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, глава ЕЦБ Кристин Лагард и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Financial Times со ссылкой на военных чиновников сообщила, что Европа может столкнуться с кризисом безопасности из-за возможного продолжения вывода американских войск из Германии по инициативе Трампа. Это может привести к «брешам» в системе безопасности, пока европейские страны разрабатывают собственные меры.

В конце апреля президент США заявил, что Европе следует «привести себя в порядок» в вопросах энергетики и иммиграции, иначе «больше не будет Европы». Он также вновь назвал НАТО «бумажным тигром». После начала военной операции США и Израиля в Иране Трамп неоднократно критиковал НАТО и отдельные страны за нежелание помогать в военной сфере и разблокировке Ормузского пролива, заявляя о возможности выхода из альянса.