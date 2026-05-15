86% жителей Иркутской области готовы подрабатывать

Почти восемь из десяти россиян допускают подработку за пределами основной профессиональной сферы. Это следует из опроса hh.ru и сервиса «Моя смена» (ГK Verme), входит в hhgroup.

О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 86% опрошенных из Иркутской области. При этом их мотивация различается: 19% респондентов указали, что им нравится разнообразие и они охотно берутся за разные задачи, тогда как 67% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 3% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 6% намерены работать только по своей специальности.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности. Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81–83%. Среди 45–54-летних он немного ниже – 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет – только 65% допускают для себя такую возможность.

Финансовая мотивация является основной для тех, кто берет подработки из других профессиональных областей: 42% хотят увеличить доход или нуждаются в дополнительном заработке. Еще 22% стремятся иметь деньги для личных нужд. Еще 17% хотят попробовать себя в новых профессиях, а у 16% появилось свободное время, которое хочется потратить с пользой. По 13% ответов связаны с тем, что люди считают подработку возможностью развить новые навыки и накоплением на конкретную покупку. А 8% признаются, что таким образом им комфортней формировать свой заработок.

Исследование также показало, что при выборе подработки опрошенных в первую очередь интересует близость места работы к дому и быстрая выплата денег – это назвали главным по 33%. Далее следуют возможность совмещать подработку с семьей, учебой и основной работой (31%), гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку и рабочее время (25%), возможность работать удаленно, не посещая офис (19%), возможность попробовать что-то новое или сменить обстановку (17%), работа с проверенными работодателями (8%) и знакомая сфера с понятными задачами (6%).

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, наиболее популярны профессии из сферы физического и торгового труда. Лидируют грузчики (25%), разнорабочие (24%), водители (19%), упаковщики, комплектовщики (18%), курьеры (16%), кладовщики (15%), уборщицы, уборщики (12%), продавцы-консультанты, продавцы-кассиры (7%), администраторы (7%), мерчандайзеры, работники торгового зала (6%).