До 15% микропредприятий в РФ могут закрыться до конца года

Около 15% российских микропредприятий могут оказаться под угрозой закрытия до конца 2026 года из-за медленного снижения ключевой ставки и высокой стоимости обслуживания долга. Такой прогноз дают опрошенные «Известиями» эксперты. На начало марта 64% задолженности малого и среднего бизнеса приходилось на кредиты с плавающими ставками, из которых 79% напрямую привязаны к ключевой ставке ЦБ.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что число микропредприятий в чувствительных к падению спроса сегментах – розница, общепит, мелкое строительство, бытовые услуги – может сократиться на 15–25%. «При этом часть уходов произойдет через "спящее" состояние без формального банкротства», – отметил он.

Директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов добавил, что по последним данным Росстата, в январе 2026 года на одно открытое предприятие приходилось почти два закрытых, тогда как в 2025 году это соотношение составляло 1,37.

Наиболее уязвимы микропредприятия с годовым оборотом до 15–20 млн рублей, у которых маржинальность не покрывает нынешний уровень ставок по коротким кредитам на уровне около 20%, отметил старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов оценил текущую ситуацию как сопоставимую со стрессовым периодом 2020 года. По его прогнозу, полностью закрыться могут 5–6% компаний, еще 9–10% будут вынуждены сократить деятельность, а в общепите и офлайн-торговле доля сокращений способна достигнуть 30%.

Напомним, что с начала 2026 года в реестр малых и средних предприятий включено более 240 тыс. новых субъектов МСП, что на 34 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным на 10 марта, общее количество МСП превысило 6,9 млн единиц, показав прирост почти в 4%, сообщили в Корпорации МСП.