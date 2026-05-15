Россияне купили валюты в апреле на рекордные 108 млрд рублей

Физические лица существенно увеличили объемы нетто-покупки иностранной валюты в апреле текущего года, доведя показатель до 108 млрд рублей. Это заметно больше марта, когда аналогичный показатель составил лишь 65,2 млрд рублей. Данные приведены в свежем выпуске «Обзора рисков финансовых рынков», размещенном на официальном ресурсе Банка России.

Отмечается, что уровень приобретенной валюты в апреле оказался выше показателей аналогичных периодов прошлых лет (95,2 млрд рублей в апреле 2024 года и 68,5 млрд рублей в апреле 2025 года), а также превысил средний ежемесячный показатель за прошлый год (93 млрд рублей).

Стоит отметить, что сейчас рубль находится на многолетних максимумах – в среду, 13 мая, доллар опустился ниже 73 рублей. Аналитики объясняют это явление не столько силой российской валюты, сколько «девальвацией» самих иностранных валют из-за глобальных изменений:

Перевод расчетов на нацвалюты. Доля рубля в экспорте растет, а в торговле с Китаем достигла 99%.

Дисбаланс спроса и предложения. Экспортеры продают много валюты, а импортеры покупают мало из-за высоких ставок.

Действия мировых ЦБ. Центробанки скупают золото, снижая долю доллара и евро в резервах.

Эксперты прогнозируют, что разворот тренда и ослабление рубля может произойти уже летом.