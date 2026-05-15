Путин заявил о намерении создавать технологические альянсы с другими странами: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин заявил о намерении создавать технологические альянсы с другими странами, Володин раскритиковал прогноз Минэка о росте тарифов ЖКХ на треть, власти РФ предлагают провести ревизию электросетевой мощности, а в Иркутской области директора студгородка осудили за хищение 23 млн рублей у вуза. Подробнее – в обзоре СИА.

Технологические альянсы

Президент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей страны» заявил о намерении создавать технологические альянсы с другими странами. «Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал российский лидер.

Несогласие с прогнозом

Минэк России сделал прогноз по увеличению тарифов на коммунальные услуги на 33,5% в течение четырех лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру экономического развития Максиму Решетникову объяснить свою позицию, прежде чем давать такие прогнозы. «Получается, с одной стороны, министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, – двукратный относительно инфляции», – сказал Володин, отметив, что Госдума «не может с этим согласиться».

Ревизия электросетей

Правительство России хочет ввести механизм ревизии максимальной сетевой мощности крупных потребителей. Предлагается ограничить их уровнем максимальной загрузки сетей за прошедшие пять лет с запасом в 20%, а излишек изъять и перераспределить. У новых потребителей предлагается изъять мощность, которой они три-пять лет не пользовались. В планах – использовать невостребованный резерв вместо строительства новых электросетей.

Хищение миллионов

Вынесен приговор директору студенческого городка Иркутского государственного университета путей сообщения. Женщину признали виновной в хищении 23 млн рублей у вуза. По данным прокуратуры, руководитель фиктивно трудоустроила на различные должности восемь граждан, присвоив себе их зарплаты, а также заселяла студентов без официального оформления, забирав перечисленные ими деньги. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество преступницы. Ее приговорили к 3,5 года колонии общего режима и оштрафовали на 420 тысяч рублей.

Вода отступает

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил об улучшении ситуации с паводками в регионе. «Гидрологическая ситуация на северных реках Иркутской области постепенно стабилизируется, наметилась тенденция к снижению уровня воды», – сообщил он. Подтопленными остаются 23 дома в населенных пунктах Катангского района, а также 104 приусадебных участка.