Иркутская область присоединится к «Ночи музеев» 16 мая

Иркутская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая 2026 года. Акция приурочена к Году единства народов России и объединена общей темой «Родное». Областные учреждения культуры запланировали около ста мероприятий – от экскурсий и лекций до концертов в выставочных пространствах и мастер-классов.

Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева

Галерея сибирского искусства: игры, посвящённые народам России, интерактивные занятия «Археология: от раскопок до музея», этнические танцы.

Усадьба В.П. Сукачева: этно-игры, разучивание бурятского танца ёхор, лекции об истории парка Сукачёва.

Главное здание музея: творческие мастер-классы от студентов ВГИК им. С.А. Герасимова, экскурсия «Певцы природы», мастерская кастомизации одежды «Чидо Чиво», чтения от сообщества «Поэты в городе» с программой «Времена года. Весна».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Посещение усадеб белорусских, украинских, татарских переселенцев, мечети, домов голендров.

Осмотр новой экспозиции переселенческой зоны, отражающей времена Столыпинской аграрной реформы (предметы быта, фотографии и документы переселенцев).

Дом-музей Волконских

Программа «С корабля на бал» о литературно-географических путешествиях: театрализованное представление на летней сцене, интерактивная экскурсия по княжескому дому.

Иркутский областной краеведческий музей им. Н.Н. Муравьёва-Амурского

Отдел «Окно в Азию»: концерт с участием национально-культурных обществ, интерактивное занятие о материальной культуре народов Восточной Сибири, викторина «Вокруг археологии», поиск артефактов, мастер-класс по расщеплению камня. Открытие межрегиональной экспозиции «Русская Америка. Начало» с авторской экскурсией.

Отдел истории: программа «Детективная история: единство народов — ключ к разгадке».

«Музейная студия»: возможность попробовать себя в роли купцов, мастер-класс по изготовлению кукол.

Отдел природы: экскурсии и занятия о насекомых.

Ледокол «Ангара»: обзорные экскурсии об устройстве судна и его истории, мастер-классы по использованию средств спасения, написание послания в будущее и запечатывание в бутылке.

Музей В.Г. Распутина: литературная игра «Писатели в музее», знакомство с биографией и творчеством Валентина Распутина.

Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова), с. Анга Качугского района