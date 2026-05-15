Иркутская область присоединится к «Ночи музеев» 16 мая

Иркутская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая 2026 года. Акция приурочена к Году единства народов России и объединена общей темой «Родное». Областные учреждения культуры запланировали около ста мероприятий – от экскурсий и лекций до концертов в выставочных пространствах и мастер-классов.

Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачева

  • Галерея сибирского искусства: игры, посвящённые народам России, интерактивные занятия «Археология: от раскопок до музея», этнические танцы.
  • Усадьба В.П. Сукачева: этно-игры, разучивание бурятского танца ёхор, лекции об истории парка Сукачёва.
  • Главное здание музея: творческие мастер-классы от студентов ВГИК им. С.А. Герасимова, экскурсия «Певцы природы», мастерская кастомизации одежды «Чидо Чиво», чтения от сообщества «Поэты в городе» с программой «Времена года. Весна».

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

  • Посещение усадеб белорусских, украинских, татарских переселенцев, мечети, домов голендров.
  • Осмотр новой экспозиции переселенческой зоны, отражающей времена Столыпинской аграрной реформы (предметы быта, фотографии и документы переселенцев).

Дом-музей Волконских

  • Программа «С корабля на бал» о литературно-географических путешествиях: театрализованное представление на летней сцене, интерактивная экскурсия по княжескому дому.

Иркутский областной краеведческий музей им. Н.Н. Муравьёва-Амурского

  • Отдел «Окно в Азию»: концерт с участием национально-культурных обществ, интерактивное занятие о материальной культуре народов Восточной Сибири, викторина «Вокруг археологии», поиск артефактов, мастер-класс по расщеплению камня. Открытие межрегиональной экспозиции «Русская Америка. Начало» с авторской экскурсией.
  • Отдел истории: программа «Детективная история: единство народов — ключ к разгадке».
  • «Музейная студия»: возможность попробовать себя в роли купцов, мастер-класс по изготовлению кукол.
  • Отдел природы: экскурсии и занятия о насекомых.
  • Ледокол «Ангара»: обзорные экскурсии об устройстве судна и его истории, мастер-классы по использованию средств спасения, написание послания в будущее и запечатывание в бутылке.
  • Музей В.Г. Распутина: литературная игра «Писатели в музее», знакомство с биографией и творчеством Валентина Распутина.

Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова), с. Анга Качугского района

  • Программа «Мы разные, но мы родные»: экскурсии по выставке «Сто лет на Ленских берегах», творческие мастер-классы по росписи деревянных ложек и созданию оберега из бумаги и ниток.

