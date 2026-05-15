«Деньги утекают»: Россияне впервые с 2022 года забрали со срочных вкладов почти 300 млрд рублей

В марте 2026 года в банковской системе России произошел перелом. Граждане впервые с осени 2022 года начали массово забирать деньги со срочных депозитов. Общий отток составил 288,1 млрд рублей (минус 0,6%), из-за чего доля вкладов в активах домохозяйств снизилась до 33,4%.

Куда уходят деньги?

Как следует из обзора Банка России, приток средств населения полностью обеспечили текущие счета (карты). В то же время «длинные» деньги — вклады сроком свыше года — начали сокращаться. Общий прирост рублевых средств замедлился до 0,3% против 2% в феврале.

Причины оттока: психология и доходность

Эксперты связывают это явление с двумя ключевыми факторами. Во-первых, это снижение ставок. Вслед за смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, банки начали снижать доходность вкладов. В марте ставка по краткосрочным депозитам упала на 0,5 п.п. (до 13,8%), а по долгосрочным — на 0,1 п.п. (до 11%).

Во-вторых, свою роль играет высокая чувствительность вкладчиков к уровню доходности. По данным исследования Frank RG, снижение ставок всего на 1 процентный пункт приводит к потере 10–11% потенциальных клиентов. При этом психологически важный порог находится на уровне 10% годовых: как только доходность падает ниже этой отметки, средства в банках оставляют только «истинные вкладчики» (27,5% клиентов).

На фоне снижения ставок население теряет интерес к классическим депозитам и ищет другие способы размещения капитала.

Несмотря на отток, регулятор отмечает, что сберегательные настроения сохраняются. Доля срочных депозитов остается высокой, а в апреле приток средств на текущие счета даже ускорился, хотя остатки на срочных вкладах остались без существенных изменений. При этом интерес к валютным депозитам остается на нуле: отток средств в этом сегменте в марте составил 7,6%.

Ранее министр финансов Антон Силуанов официально опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях. Он категорически отверг идею о заморозке вкладов граждан и подчеркнул, что подобные меры не обсуждаются. «Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», — заявил он. Силуанов заверил, что правительство сосредоточено на балансировке бюджета для стабильности, а не на ограничительных мерах. Все основные налоговые решения уже приняты.