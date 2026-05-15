Торговый центр «Джем молл» в Иркутске снова переименовали: теперь это «Лайк молл»

В Иркутске торговый центр на улице Сергеева, который изначально носил название «Джем молл», снова переименовали. На здании появилась новая вывеска.

«Джем молл» открыли в 2009 году. Это был первый ТРЦ в Иркутске в подобном формате. На его базе работали универсальный гипермаркет, магазин бытовой техники и электроники, универмаг детских товаров, торговая галерея с одеждой, обувью и аксессуарами, развлекательная зона с кинотеатрами, роллердром и кафе.

Площадка была востребованной, однако после появления конкурентов интерес к ней начал постепенно угасать. К 2016 году закрылись ключевые арендаторы. В связи с финансовыми трудностями центр выставили на продажу. В конце 2023 года ТРЦ сменил собственника – изменилось и название на «Мистер Икс».

В этом году вновь провели ребрендинг: теперь организация будет называться «Лайк молл». В настоящее время уже размещена новая вывеска, а также обновлены страницы в социальных сетях и адрес веб-сайта. Среди альтернативных предложений фигурировали «Счастье молл», «Ирк молл» и «Апельсин молл», но они не были утверждены.


