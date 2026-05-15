Более 40 миллионов рублей направят на безопасность дорог в восьми городах Приангарья

Восемь городов Иркутской области в 2026 году получат субсидию на повышение безопасности движения на автомобильных дорогах. Ее общий объем составляет 44,4 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

На эти средства мероприятия проведут в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Тайшете, Нижнеудинске Зиме, Ангарске и Усть-Куте. Запланированы установка 420 энергоэффективных светильников, десяти светофоров, обустройство недостающего освещения проезжей части, модернизация пяти пешеходных переходов, устройство тротуаров общей протяженностью 785 погонных метров.

Меры направлены на снижение аварийности, они позволят предотвратить наезды на пешеходов и создать более комфортную городскую среду.