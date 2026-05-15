Губернатор Курской области предложил запретить майнинг в восьми районах региона

Губернатор Курской области Александр Хинштейн направил министру энергетики Сергею Цивилеву письмо с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга цифровой валюты в ряде приграничных районов региона. Инициатива связана с проблемами энергоснабжения и рисками бесконтрольного потребления электроэнергии, компенсируемого из бюджета, сообщает РБК.

Запрет предлагается ввести на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского муниципальных районов, а также города Льгова.

Представитель правительства Курской области подтвердил, что инициатива направлена на предотвращение энергодефицита, вызванного постоянными атаками ВСУ на энергосистему региона и сложностями с её восстановлением, а также на борьбу с массовым бесконтрольным майнингом. Контроль за майнингом физических лиц затруднён, так как при потреблении до 6 тыс. кВт⋅ч он не требует регистрации, если нет федерального запрета.

Два источника РБК на энергорынке сообщили, что вопрос запрета майнинга в Курской области включён в повестку заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, запланированного на 15 мая. В повестке также указаны Москва и Московская область.

Один из собеседников отметил, что запрет на майнинг может быть введён по инициативе региональных властей или Минэнерго в случае дефицита мощности. Однако Объединённая энергетическая система Центра, куда входит Курская область, не считается энергодефицитной в программах развития электроэнергетики до 2031 года, поэтому основания для запрета со стороны Минэнерго отсутствуют. В то же время юг Московской области и Москва признаны энергодефицитными, и там запрет майнинга возможен.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что правительство рассматривает возможность введения запрета на майнинг криптовалют в 19 регионах, входящих в Объединённую энергетическую систему Центра. При этом крупным майнинговым проектам может быть разрешено продолжать работу при условии инвестиций в развитие генерации и электросетей.

Напомни, в Иркутской области, которая долгое время считалась негласной столицей майнинга, после введения дифференцированных тарифов на электроэнергию сократился объём «серого» майнинга. По словам директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова, многие нелегальные майнеры стали отключать оборудование, особенно после распространения новых тарифов на гаражные кооперативы. Однако полностью проблема не решена: нарушителей по-прежнему много, а часть майнеров ещё не ощутила все последствия изменений. В течение года ожидается дальнейшее снижение нелегальной добычи криптовалюты из-за роста тарифов, падения курса биткоина и усложнения майнинга.