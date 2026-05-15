Чемпионат России по керлингу стартовал в Иркутске: он собрал рекордное число команд

В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» стартовал чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. В нем участвуют 24 команды из 13 регионов страны – это рекорд за все время проведение чемпионата в столице Приангарья, сообщили в областном правительстве.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Соревнования поддержали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Томской, Иркутской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Сахалинской, Московской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев. Приангарье представляют четыре команды, в том числе действующие чемпионы России.

Предварительные игры будут проходить по 18 мая. 15-17 мая они состоятся с 09:00 до 21:00, 18 мая – с 09:00 до 14:00, в 19:00 начнутся четвертьфиналы. 19 мая в 09:00 стартует полуфинал, в 14:00 – финал и матч за третье место, в 16:30 – награждение победителей и призеров.

Вход для зрителей свободный.