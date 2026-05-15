Хантавирус – новые данные: мутации минимальны и не несут угрозы

Европейские и африканские вирусологи, работавшие под эгидой Всемирной организации здравоохранения, пришли к выводу, что мутации хантавируса, вызвавшего вспышку на круизном судне MV Hondius, минимальны и не представляют угрозы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание The Daily Telegraph.

Изменения в генетическом коде вируса не способствуют повышению летальности или вероятности его передачи. По оценке ученых, текущая вспышка, скорее всего, скоро сойдет на нет.

«Мы обнаружили две небольшие мутации у двух пациентов, но никаких изменений в поведении вируса не выявлено. <...> Это нормально для вирусов, поскольку они эволюционируют и показывают ошибки при репликации», – приводит The Daily Telegraph слова одного из ученых, участвовавших в исследовании.

По его словам, хантавирус отличается от коронавируса, вызвавшего пандемию в 2020 году: он более стабилен, а шанс его мутации гораздо ниже, поскольку сейчас им заражены только десятки человек, а не миллионы, как в случае с COVID-19.

Напомним, что вспышка хантавируса была зафиксирована на нидерландском лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По информации ВОЗ, всего заболели семь человек, трое из них скончались.


