Ввод жилья в Приангарье обвалился вдвое: что стало причиной кризиса

В Иркутской области за первые четыре месяца 2026 года введено в эксплуатацию 404,4 тыс. кв. м жилья. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было построено 869 тыс. кв. м. Данные приводит региональный Минстрой со ссылкой на Иркутскстат.

Кто строит?

Как и прежде, рынок держится на индивидуальных застройщиках. Они ввели 314,4 тыс. кв. м (77% от общего объема). Ввод многоквартирных домов составил 90 тыс. кв. м.

Лидерами по строительству стали:

Иркутский район: 199,8 тыс. кв. м (рост ИЖС).

Город Иркутск: 92,3 тыс. кв. м (строительство МКД).

Шелеховский район: 21,2 тыс. кв. м.

Ангарск: 11,7 тыс. кв. м.

Братск: 9,4 тыс. кв. м.

Почему произошел спад?

Ранее замминистра строительства Евгений Ветров объяснил падение «эффектом высокой базы». В 2025 году был зафиксирован аномальный рост из-за легализации «самостроев» (люди оформляли дома, построенные 10–20 лет назад, чтобы получить льготные тарифы на электроэнергию).

Вторая причина — новые правила игры. С марта 2025 года рынок ИЖС перешел на эскроу-счета, как и многоквартирные дома. Теперь деньги покупателей хранятся в банке до сдачи объекта, что защищает граждан, но усложняет жизнь нелегальным застройщикам.

Несмотря на спад, регион за четыре месяца выполнил 25% годового плана (1 596 тыс. кв. м), отмечают в региональном Минстрое.

Тенденция спада коснулась всей России: по стране ввод ИЖС упал на 38,1%, но в Приангарье падение оказалось глубже (50%).