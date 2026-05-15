Навигация открылась на озере Байкал 15 мая: что это значит

Навигация на озере Байкал и водохранилищах Иркутской области официально открылась 15 мая 2026 года, следует из данных ГУ МЧС России по региону.

Это означает, что теперь разрешено использование маломерных судов – катеров, лодок, гидроциклов и других небольших плавсредств – на Байкале, а также водохранилищах Приангарья.

Судоводители обязаны соблюдать правила безопасности и эксплуатации судов. На каждом маломерном судне должны быть индивидуальные средства спасения – спасательные жилеты в количестве, соответствующем числу людей на борту.

Вместе с тем стоит учитывать, что выход на воду возможен только после полного освобождения акватории ото льда. На сегодняшний день северная часть Байкала еще не вскрылась, а Братское и Усть-Илимское водохранилища частично покрыты льдом.

Сезон навигации на Байкале продлится до 25 декабря. Для водохранилищ срок короче – до 1 ноября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
