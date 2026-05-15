Иркутские пенсионеры стали чаще задумываться над поиском работы

Жители Иркутской области активно интересуются возможностями трудоустройства и дополнительной занятости. В первом квартале 2026 года оживлённость пользователей на сайтах по поиску работы выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая заработная плата по стране составила 73 111 руб./мес., выяснили аналитики МегаФона и Авито Работы в совместном исследовании.

Мужчины в Приангарье задумываются над сменой должности, места работы и поиском дополнительных вариантов занятости на 77% чаще, чем женщины. Соискатели 35-44 лет мужского пола показывают самый высокий интерес – на них приходится 26% от объёма данных, израсходованного на сервисах с вакансиями.

В целом возрастная категория 35-44 лет лидирует, её доля составляет 40% среди остальных кандидатов. Дальше идут соискатели 45-54 лет (28%) и 25-34 лет (20%). Однако по динамике спроса на трудоустройство в Иркутской области впереди люди старше 65 лет: за последние полгода они увеличили трафик на сайтах с вакансиями на 140%. Немного меньшая динамика у школьников и студентов (+97%), которые пока заняты получением образования.

Чаще всего соискатели смотрят вакансии и отправляют резюме будущим работодателям в среду, четверг и субботу, а в воскресенье предпочитают брать паузу на отдых.

В Приангарье в прошлом году самым «тихим» месяцем по вопросу смены работы стал декабрь. Наращивались темпы найма в конце зимы и середине осени. Пиковыми периодами стали февраль-март и октябрь-ноябрь.

Активность соискателей в России продолжает расти, и этот тренд наблюдается не только в выборке по полу и возрасту, но и по определённым профессиям. Также фиксируется увеличение инициативности соискателей по многим направлениям, включая прикладные специальности и квалифицированных специалистов.

«По данным Авито Работы, в период с февраля по март 2026 года рынок труда показал значительный рост вовлечённости среди соискателей. Количество резюме для вакансий изолировщика увеличилось на 138%, а среднее зарплатное ожидание составило 141 726 руб./мес. Сильный рост наблюдается и в других профессиях: садовники — на 111%, с зарплатными ожиданиями в 72 417 руб/мес, а сортировщики — на 80% (73 162 руб./мес.). В свою очередь, динамика числа вакансий, также впечатляющая: для изолировщиков вакансий стало больше на 168%, а для электромонтеров — на 130%. Это подтверждает растущий интерес к рабочим специальностям, в которых наблюдается высокая конкуренция за квалифицированные кадры», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.